Atención: Fiscalía radicará imputación de cargos contra el exministro Ricardo Bonilla por caso UNGRD

Una vez su nombre fue mencionado en el escándalo, el exministro, salió del Gobierno de Gustavo Petro y advirtió que es víctima de un linchamiento mediático y virtual por parte de “barras bravas” de sectores de oposición.

Bonilla, insiste en su inocencia, al tiempo que sostiene que no tiene “nada que ocultar” y que en su contra “no hay ninguna orden de captura”.

“No tengo nada que ocultar. Entre otras cosas, la Fiscalía no ha hablado conmigo, nadie ha hablado conmigo, ni la Corte. No existe ninguna imputación, no existe ninguna orden de captura. No tengo ni idea de las barras bravas del uribismo y Cambio Radical qué es lo que quieren presionando la calle y poniéndome en la Picota pública. Ese el hinchamiento moral es lo único que me molesta dentro de este proceso”, dijo meses atrás el exministro a la W Radio.