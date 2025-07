Junior protagoniza la remontada de la fecha y DIM sigue sin despegar: así va la tabla de posiciones de La Liga BetPlay-2

20. Once Caldas - 0 pts (-3)

La jornada 3 de la Liga Betplay II arrancha este martes 22 de julio:

- Alianza vs. Tolima (4 p.m.)

- Santa Fe vs. Águilas Doradas (6:10 p.m.)

- Pereira vs Nacional (8:20 p.m.)

El miércoles continúan los partidos

- Llaneros vs. Boyacá Chicó (4 p.m.)

- Junior vs. Unión Magdalena (6:10 p.m.)

- La Equidad vs. Millonarios (8:20 p.m.)

El jueves se cierra la fecha con

- DIM vs. Envigado (6 p.m.)

- Deportivo Cali vs. Fortaleza (8:10 p.m.)

Los compromisos entre Bucaramanga vs. Once Caldas y Pasto vs. América serán reprogramados por la participación internacional de estos equipos en la Copa Sudamericana.