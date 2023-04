“La única solución a la reforma a la salud es la calle”: Fabio Aristizábal

“¿Será que el Gobierno conoce cuál es la siniestralidad de las EPS? Les están diciendo que les van a dar el 5%, pero hoy la siniestralidad está en un 103%, lo que significa que por cada $100 que recibe una EPS tiene que gastarse $103. Cuando empiecen a perder plata, cuando los recursos no alcancen, cuando no tengan para las enfermedades catastróficas o para las huérfanas, ¿quién va a responder por la solvencia del sector?

“El Gobierno no tiene claro el panorama y nosotros no sabemos qué se está negociando. Y digo negociando porque allá no hay técnicos, desafortunadamente la discusión la dejaron en manos de políticos. Nadie puede tener tranquilidad por la forma en la que han hecho todo. Van a acabar con el modelo de aseguramiento y el mayor peso caerá sobre los médicos y los hospitales”.

“Le caminaría a mejorar el flujo de recursos. No más. Colombia no necesita reformas para lo demás, ni para mejorar la infraestructura hospitalaria en las zonas alejadas, ni para mejorar los ingresos del talento humano, ni para la atención primaria, predictiva y preventiva porque ya la hay. Es cuestión de hacerlo y poner la plata.

“El papel que está jugando no le ha hecho ningún favor al sistema de salud. Al principio salen a decirnos que las EPS quedan como gestores y eso estaba avalado por los 3 partidos que fueron a sentarse con Petro. Sin embargo, después les entregan unas obligaciones como reaseguradores del Estado. Si usted ya no va a ser asegurador, si le quitaron el manejo de la plata, ¿por qué tiene que asumir las pérdidas? Están dejando por fuera todo lo que necesitaba ajustes, como el Fondo de Garantías”.

Ellos necesitan una reforma para quitarle la plata a las EPS, pero yo haría una reforma para mejorar el giro de los hospitales y darle liquidez al sector. Y hay que atacar la corrupción. Sin embargo, van a aumentar la corrupción y la burocracia porque van a estatizar el sistema”.

¿Cuál podría ser una carta de salvación para el sistema?

“Se perdió el debate técnico, no se pudo discutir, no se pudo socializar y no hubo participación de los expertos. Tampoco hubo socialización y el debate lo dejaron en manos de parlamentarios como Agmeth Escaf, que sale y dice barbaridades porque no tiene ni idea de esto.

La única salvación que tiene Colombia es la calle. No veo otra alternativa que los colombianos salgan y se manifiesten, que sepan el riesgo que estamos corriendo. Yo saldría y pondría a Colombia a marchar. Hay que hacer lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe: una consulta”.

¿Es fácil hacer una consulta en pleno año electoral?

“No es fácil, pero hay que hacerlo porque no hay más caminos. Los partidos están trabajando a favor del Gobierno y probablemente retumba la mermelada. En esta discusión no están ajustando técnicamente nada, están es negociando. No hubo participación de los expertos, tuvieron a todos los actores por fuera, están solo buscando una cosa: manejar la plata de la salud, es decir, $90 billones en manos de los políticos”.