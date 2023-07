“La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado ”: sentenció la magistrada Joan Donogue, desde La Haya, sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua.

A favor de Colombia fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el difirendo limítrofe de Nicaragua contra Colombia, por la ampliación de su plataforma continental. La diligencia fue en el Palacio de Paz de La Haya, donde la juez Joan E. Donoghue, presidenta de la Corte, leyó la decisión del organismo que no aceptó las pretensiones de Nicaragua.

Así las cosas, la CIJ estableció que, siguiendo la ley internacional, Nicaragua no tiene derecho más allá de las 200 millas náuticas contadas desde su costa, y no tendría derecho a un área superpuesta con límites de Colombia.

Para darle paso a la decisión, la Corte comenzó a narrar los argumentos de cada una de las partes. En un primer punto, la defensa de Colombia argumentó que la plataforma continental, más allá de las 200 millas marinas, no puede primar sobre los derechos de zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Colombia. Esa respuesta se debe a que la Casa de Nariño pretende evitar, a como dé lugar, que las fronteras de los países se solapen.

Para tomar la decisión, la Corte revisó los criterios en lo que se conoce como el derecho internacional consuetudinario, que sean los que determinen el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. E n este panorama, la posición de Colombia para defenderse es que esa plataforma extendida no es un derecho como tal, sino uno adquirido a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) , del que Colombia precisamente no hace parte, en cambio, Nicaragua sí y desde ahí se sostenían para reclamar más aguas.

En ese punto, Colombia apuntó que no hace parte de ese tratado y, por tanto, que esa convención no tiene por qué reflejar las delimitaciones.

Inicialmente, la magistrada Donoghue señaló que pocos Estados han querido presentar el derecho a la plataforma extendida sobre otro Estado. Argumento que le dio peso al argumento presentado por Colombia.

Luego, la CIJ determinó que no existe una norma aplicable vinculante, por lo que rechazó la primera pretensión de Nicaragua. Así mismo, frente a los criterios existentes para limitar la plataforma continental extendida, la Corte dijo que al responder a la primera pregunta de manera negativa, no tenía sentido seguir discutiendo el resto de pretensiones porque no tenían lugar.