Falta de medicinas angustia a los pacientes con trastornos mentales

Frente a esto último expresó que de no tomarlo va a generar una crisis en las que “fácilmente te puedes suicidar, puedes entrar en una situación incontrolable o en una crisis maniaca (episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión; aumento de actividad, energía o agitación, y euforia exagerada). Yo cuando no lo tomaba entraba en una crisis así, en la que uno no es consciente de lo que hace”.

Es una situación casi calcada a la que narró Amanda al explicar que el antidepresivo que no ha podido conseguir es un “medicamento que genera dependencia, lo cual significa que no se puede dejar de tomar y hacerlo implica que se genere síndrome de abstinencia”. Y así le ocurrió. La abstinencia que sufrió, según dijo, “fue un proceso muy duro en el que no recibí ayuda de la EPS. Creo que la gente no entiende lo problemático de no tomar este medicamento”.

Como las EPS, Corcho también desmintió al entonces director y dijo que no ha “sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”.

Entre tanto, en Medellín, Stella* se ha visto afectada por esta escasez en sus finanzas, ya que conseguir la duloxetina y la pregabalina para tratar su ansiedad es complicado en cuanto a que “solo se consiguen en Mental Care y no se encuentran fácilmente en una farmacia cualquiera, pero si se consiguen son costosísimas”. Aún con esta dificultad, contó que le “toca comprarlos de su dinero para no dañar el tratamiento, pero a una persona sin recursos sí le afecta”.

“Para comprarla he tenido que sacar de mi plata. Es una caja en la que solo vienen siete cápsulas y, para mi medicación, necesito gastar entre $70 mil y $80 mil al mes. Pero hace dos semanas no lo tomo, porque la economía no me da para costearlo”, aseguró.

Fui idagnosticada con trastorno de ansiedad y depresión en noviembre de 2021. Desde diciembre pasado no lo encuentro y con el psiquiatra hemos cambiado la fórmula tres veces. El último que me recetó tuve que comprarlo con mi dinero, que al mes me cuesta entre $60 mil y $80 mil, y hace dos semanas no tomo porque no me alcanza la plata.

“En el caso de los antidepresivos, estos no actúan sino hasta el mes de iniciar a tomarlos, así que si usted no consigue el medicamento y tiene que cambiarlo, esto quiere decir que el otro que comience no va a funcionar sino hasta después del mes y, así, la recaída que viene es gravísima”, añadió.

Rubén Rivera

Tengo trastorno bipolar tipo 2 y debo tomar carbonato de litio. La escasez me ha afectado porque no lo consigo por otros medios y me toca ajustar la dosis para que el que tengo me dure. Pero cuando lo hago me afecta porque mi cuerpo siente la diferencia y es un medicamento con efectos adversos si se baja la dosis de manera abrupta.

Amanda

Me diagnosticaron depresión y ansiedad hace cinco años y no he podido conseguir desvenlafaxina. Es un medicamento que produce dependencia y, al dejarlo, me dio síndrome de abstinencia. Fue un proceso muy duro que implicó crisis incontrolables y crisis maníacas cuando no lo tomaba. En ese caso, no se razona de manera adecuada, uno puede tirársele a un carro, golpearse o suicidarse.

Stella

Para tratar la ansiedad, debo tomar duloxetina y pregabalina. Me ha afectado en la parte económica, porque son muy caros. Pero me toca comprarlos para no dañar el tratamiento. No me ha afectado psiquiátricamente, pues los compro de manera particular, pero a una persona sin recursos sí le debe afectar.

Esto dicen los expertos

Olga Albornoz - Psiquiatra

Estos medicamentos son especiales porque tienen que traspasar la barrera encefálica y tienen una calidad especial y tienen un tiempo de uso. Entonces, si se desestabiliza el tratamiento por dejar de tomarlos y la enfermedad reaparece, va a llegar más grave y va a empeorar el pronóstico.

Rodrigo Córdoba - Psiquiatra

Los tratamientos con estas medicinas son fundamentales porque influyen o mantienen el control sobre los síntomas de las enfermedades. En casos de ezquizofrenia, depresión o trastorno bipolar, generan una correcta funcionalidad, pero cuando se abandona el tratamiento, esto trae consigo compromisos sobre esos síntomas y la reactivación de esas manifestaciones traen complicaciones mayores.

*Nombres cambiados por petición de la entrevistada.