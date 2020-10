Farc admite ante la JEP asesinato de Álvaro Gómez

Asesinado el 25 de febrero de 1995, Pizarro León-Gómez (de quien no hay registro fotográfico) lideró un comando del M-19 y era hermano del comandante de ese grupo, Carlos Pizarro. Al comienzo se alzó en armas con las Farc, pero luego pasó a ese grupo que se desmovilizó en 1990. Es señalado de perpetrar la masacre de Tacueyó, Cauca, de 1985. En 1997 la Fiscalía condenó a un exintegrante del CTI por la participación en su secuestro y posterior homicidio. No obstante, este último no aceptó su vinculación al hecho, asegurando que en el momento del asesinato estaba de compras.