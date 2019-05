Fiscal ad hoc pide al Congreso investigar al exfiscal Martínez por caso Odebrecht

El fiscal general ad hoc, Leonardo Espinosa, le remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara una solicitud presentada por el senador Jorge Robledo para que se reabra contra el ahora exfiscal Néstor Humberto Martínez la investigación por el caso Odebrecht.

En la comunicación que envió al fiscal general ad hoc, Leonardo Espinosa, el senador Jorge Robledo le dice que así como reabrió investigación contra las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol II, debe hacerlo contra el ahora ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien supuestamente estaba involucrado en ese caso.

“Ante su reciente y acertada decisión de reabrir la investigación penal contra las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por no haberse declarado impedidas y aprobar el Conpes 3817 de 2014, a pesar de su manifiesto conflicto de intereses, le solicito que en su calidad de Fiscal Ad Hoc, le pida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que abra formalmente investigación contra Néstor Humberto Martínez Neira, actual fiscal General de la Nación por el mismo caso”, manifestó el senador Robledo.

El fiscal ad hoc, quien hoy cesó sus funciones, luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Néstor Humberto Martínez, envió la solicitud a la comisión de acusaciones, que tendrá que pronunciarse sobre si abre o no investigación.

“Será la comisión la que tiene que decidir si hay lugar o no a abrir esa investigación teniendo en cuenta si el funcionario es o no aforado o era aforado o no en el momento de la ocurrencia de los hechos e igualmente si hay mérito o no para reabrir la investigación que ya hay en la comisión”, manifestó el representante Ricardo Ferro, presidente de la Comisión de Acusación.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez, a quien la Corte Suprema de Justicia le aceptó hoy la renuncia, perdió también su fuero, pero lo mantiene solamente para las conductas en las que hubiera podido incurrir siendo fiscal general de la Nación, por lo cual la Comisión de Acusación tendrá que determinar si asume el caso o lo remite de nuevo a la Fiscalía General de la Nación.