Bajo la idea de que la Fiscalía no va a influir en las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que no se dejará “presionar” para adelantar investigaciones sobre los testimonios de Aída Merlano, pues sugirió que sus denuncias tienen intereses electorales.

El jefe del ente investigador se refirió a la reciente publicación de un mapa de riesgos electorales que fija a Antioquia como uno de los departamentos con más peligros debido a la presencia de grupos armados ilegales.

Además, defendió su gestión al frente de la entidad, tras dos años en el cargo, y señaló que la tasa de procesos judiciales esclarecidos por la Fiscalía aumentó en un 16 %.

¿Se ha preguntado cómo puede ser el futuro de la Fiscalía en caso de que el presidente que resulte electo sea contradictor suyo?

“El sistema de elección del fiscal general es un sistema equilibrado, porque uno está la mitad de un periodo con un presidente y la otra mitad con otro. Mi posición frente a esto es que la misionalidad de la Fiscalía General de la Nación debe estar por encima de las personas, sea el presidente o sea el fiscal. Es decir, perseguir a la criminalidad debe ser un propósito nacional del que llegue, independientemente de uno u otro partido.

No me preocupa la partida del presidente Iván Duque, porque hemos venido consolidando la Fiscalía y porque yo soy el fiscal general de todo el país y no puedo ser el fiscal general de un solo sector”.

El fallo de la Corte Suprema que condenó a Aída Merlano ordenó compulsar copias contra otras personas y los medios de comunicación han investigado ampliamente a individuos del entorno de Alejandro Char que podrían estar involucrados. ¿No hay investigaciones en ese sentido?

“Hay una cosa importante y yo quiero que lo entiendan: el testimonio no es suficiente para generar la vinculación de una persona a un proceso penal, se requiere la corroboración de esos dichos, incluso para acabar con la famosa práctica que ustedes conocieron muy bien de los falsos testigos. Sí es muy curioso que faltando un mes para las elecciones entonces se generen ahora los grandes debates nacionales en torno a los candidatos presidenciales. Yo no voy a permitir que la Fiscalía sea utilizada como un vehículo electoral en Colombia. Nosotros nos tomamos el tiempo de investigar y nadie presiona al fiscal general ni a la Fiscalía para que resuelva casos electorales a 15 o 20 días de cierre de elecciones.