“Si al país, hace 25 años, lo puso en jaque Pablo Escobar, hoy lo está poniendo en jaque Gustavo Petro”, dijo Barbosa a ‘Red+Noticias’. Y añadió: “El problema de él es que no ha asumido su rol como presidente de la República”.

De acuerdo con lo que señaló el fiscal general, Colombia ha pasado por momentos difíciles y el actual Gobierno sería uno de ellos. “Pablo Escobar puso en jaque al país, el Cartel de Cali puso en jaque al país y Gustavo Petro está poniendo en jaque al país”, indicó.

Según explicó Barbosa, las razones por la cual el país estaría pasando por una situación tan compleja en materia de seguridad son: la falta de gestión en la rama judicial y los actuales procesos de paz que se adelantan con los distintos grupos armados organizados. Incluso, confesó que la Fiscalía ha efectuado menos capturas debido a “la falta de apoyo” de la administración nacional.

“Alguien diría: ‘¿Por qué no captura la Fiscalía en zona rural?’, porque no sabemos ni siquiera si tenemos apoyo de Fuerza Pública y Policía en zona rural. No sabemos el contenido de lo que han denominado ‘paz total’ (...) ese es el gran problema de todo esto”, sostuvo.