“Me llama la atención que el sicario estuviera a pie”: fiscal Luz Camargo sobre atentado a Miguel Uribe

Una pistola Glock de calibre 9 milímetros y un presunto sicario adolescente son las principales pistas con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el atentado en contra del senador Miguel Uribe, perpetrado en la tarde de este sábado en Bogotá.

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, comentó en diversos medios radiales que actualmente se están ejecutando las labores de actos urgentes, en cabeza de dos equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín).

“No significa que esta persona (el menor de edad aprehendido) sepa quién es la organización que está detrás del atentado, puede haber una cadena de partícipes. Ese es el interés de la investigación, establecer quién ordena este atentado tan grave para el país”, señaló Camargo.

Y añadió que “no podemos casarnos con ninguna hipótesis en este momento ni descartar ninguna otra. Hay temas que a mí me resultan llamativos, que el sicario no se desplazara en una moto, que es lo que normalmente sucede; que el sicario estuviera a pie, a mí me llama mucho la atención. No debemos casarnos con la primera hipótesis que aparezca, porque también hay señuelos”.