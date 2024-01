El argumento de la defensa fue que dicha tesis planteada por la Fiscalía no incluyó hechos relevantes que pudieran demostrar el presunto enriquecimiento ilícito del que es señalado el exdiputado del Atlántico. Además, la definió como “ambigua”. Es decir que está no estaba completa, lo que según García les “impedía poder estructurar una defensa sobre un hecho inexistente”. “El único camino es la nulidad, ya que no se trata de una aclaración porque algo que no está no puede ser aclarado”, señaló el abogado defensor.

El juez Carbonó, entonces, solicitó al ente acusador, representado por el fiscal Burgos, que planteara nuevamente los hechos relevantes de su tesis acusatoria, lo que obligó a una lectura detallada de los principales hallazgos y pruebas de la Fiscalía.

Luego de ello, el delegado de la Fiscalía respondió que Petro Burgos “confesó” varios hechos de carácter ilícito que están plenamente documentados en este caso” y por lo tanto el proceso se mantuvo.