El candidato, por su parte, emitió en la tarde de este lunes un comunicado a través de sus redes sociales en el que no solo rechazó lo sucedido con los periodistas durante su cierre de campaña en Medellín, sino que aprovechó para advertir que no quiere que lo rodeen personas intolerantes y menos si son de ese talante con la prensa.

“A esas personas que les faltaron al respeto y que no conozco, no las quiero en mi campaña, no nos representan. No más discursos de odio”, enfatizó el aspirante.