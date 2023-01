“Yo no sabía que estaba pasando. Ya habían pasado varias horas y no teníamos una información precisa de por qué no llegaba el presidente. Lo que no nos dijeron es que hubo una falla en Pereira en el avión que se desplazaba y eso retrasó su llegada”, dijo Márquez.

Pese a eso, reconoció que los invitados llevaban mucho tiempo esperando. “La comunidad estaba con la expectativa y yo también con la expectativa y la preocupación porque el que sanciona la ley es el Presidente y pues las comunidades habían llegado desde muy temprano esperando ahí, así que esperábamos con ansias que llegara. Afortunadamente pudieron resolver el inconveniente y el presidente pudo llegar, y lo más importante sancionar la ley que le da vida a este ministerio tan necesario”, añadió la vicepresidenta.

Lo cierto es que la llegada tarde del presidente profundizó aún más las especulaciones de que ambos no han tenido la mejor relación desde que llegaron a gobernar a la Casa de Nariño.