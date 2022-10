Sobre este episodio han opinado figuras políticas que no han sido tan cercanas al Gobierno actual como Juan Manuel Galán, quien expresó su respeto y total solidaridad con la vicepresidenta Márquez. Fue tanto el rechazo en la esfera política, que el mismo líder de la marcha, el excandidato presidencial Enrique Gómez, se pronunció al respecto y dijo que “las multitudinarias marchas no pueden quedar opacadas por un personaje que la emprende de manera vulgar y violenta contra Francia Márquez. Así no es y no será. Completo rechazo a ese tipo de expresiones”.