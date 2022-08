“Nosotros no somos juez de nadie. Presentamos análisis, pero no podemos condenar a nadie ni referir a nadie como culpable; ese no es el propósito nuestro, no somos una entidad judicial”, respondió De Roux en Blu Radio, ante la carta de dos páginas en la que Martínez le hizo la solicitud.

Y es que según el informe de la Comisión de la Verdad, la inducción a “Santrich” a cometer delitos fue lo que lo llevó a desertar definitivamente del Acuerdo de Paz, firmado en 2016.

Además, la entidad precisó en el documento que el caso que llevó a la captura del exFarc por su supuesta participación en un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, “tuvo muchos coletazos lejos del búnker de la Fiscalía”, como el papel protagónico del sobrino de alias Iván Márquez, Marlon Marín, quien habría persuadido a “Santrich”.