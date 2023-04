“Pido perdón a Dios a la familia del doctor Pecci, a la señora Claudia Aguilera, su hijo marcelito al que le quitamos el derecho a tener un papá. (...) No medí las consecuencias, me arrepiento de corazón. Ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir, a hacerle daño a cualquier persona de cualquier nacionalidad”, dijo el indiciado.

El hombre también le solicitó a la Fiscalía el reconocimiento de la figura de principio de oportunidad la cual será evaluada para su aplicación o, de lo contrario, el juez penal de conocimiento de Cartagena emitirá el sentido de fallo condenatorio. La decisión se conocerá el próximo 17 de agosto.