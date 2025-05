Presunto abusador de niños en hogar del Bienestar Familiar se declaró inocente y fue enviado a prisión

Margie Espinel, madre de una niña de 3 años, dijo a la prensa que el sospechoso le daba besos en la boca a su hija y le tocaba sus partes íntimas mientras se “hacía el que jugaba”.

“Mi niña sabía que nada de eso era un juego, que la actitud de ese tipo no estaba bien, y por eso me contó. Yo nunca dudé de la palabra de mi hija, la conozco. Ella nunca tendría la capacidad de inventar semejante abuso”, expresó la madre, agregando que la menor de un momento a otro ya no quería ir al centro infantil.

Aunque de manera preliminar se sospecha que hay por lo menos 12 menores de edad abusados, la Fiscalía solo presentó en la audiencia tres denuncias formales (de las familias de dos niñas y un niño).