La reacción del funcionario se debe a la reciente serie que lanzó la plataforma de streaming llamada Fubar. La cinta es protagonizada por el reconocido actor Arnold Schwarzenegger, también protagonista en The Terminator.

Como guajiro iniciaré acciones judiciales contra @NetflixLAT por insinuar en la serie FUBAR episodio 1 m, que la Guajira, es un departamento PELIGROSO. Afecta la imagen, él turismos y la generación de empleo. Me ayuda doctor @CancinoAbog ? pic.twitter.com/zZIlSk3xMx

El secretario General de la Cámara de Representantes publicó un video en el que se refiere al tema e invita al protagonista a conocer La Guajira y a visitar el festival Cuna de Acordeones.

“Yo sigo en mi papel de defender a La Guajira, yo sí creo que aquí no somos peligrosos, que nuestro departamento no es peligroso. Y a mi compadre Arnold le digo que venga este año al Festival Cuna de Acordeones. Aquí va a beber, va a comer sabroso, va a parrandear y no le va a pasar nada”, dijo el funcionario y procedió a poner en sus espaldas una canción que se refiere al departamento.