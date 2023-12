“Les pido que la próxima vez se hayan leído juiciosamente esa resolución, porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido (...) Me lleva a pensar que ustedes no han leído las resoluciones, pero como esto continúa, hágame el favor y se pone a leer”, dijo el canciller Leyva a la senadora del Pacto Histórico.

Antes de que el canciller continuara, Flórez tomó la palabra y se despachó contra el funcionario.

“Discúlpeme canciller, pero yo también exijo respeto. Usted me está acusando que no estoy informada, pero yo he hecho el ejercicio por tener información, si ustedes entregan otra información es un problema de la Cancillería. El debate de control político no es al Senado, es a la Cancillería”, sostuvo la senadora.

Las cámaras de la célula legislativa enfocaron a un canciller atónito ante la réplica que le hizo la legisladora de la coalición de gobierno.

“Parte del machismo está en que le responde la mujer diciendo que no está documentada, por favor respeto a las mujeres”, puntualizó Flórez.

Es que el tema del machismo no es menor. La propia Gloria Flórez fue una de las senadoras que rechazó el posible maltrato laboral que recibió Martha Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado por parte de Leyva Durán.

“Desde mi ejercicio legislativo y en mi apoyo Irrestricto a nuestro gobierno, llamo la atención de nuestros funcionarios para resolver dudas que puedan surgir en su gestión, y a que sus actuaciones estén acorde a los principios inmersos en el proyecto del cambio como lo son el respeto a los congresistas y especialmente al ejercicio político de la Mujer”, puntualizó Flórez cuando terminó el debate.