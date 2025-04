“El día que Madrid se apagó: lo viví como si fuera una serie de Netflix”, así relató Patricia López a EL COLOMBIANO su experiencia durante el apagón que afectó a toda España.

La capital española colapsó alrededor del mediodía del lunes 28 de abril después del corte de luz en toda España. La ciudad quedó sin Metro, sin semáforos y con problemas de suministro en infraestructuras críticas, como en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En medio del caos, Patricia describió la sensación de vivir un episodio sacado de la ficción:

“Nunca pensé que me tocaría vivir algo así. Uno ve series como The Last of Us o Day 0 en Netflix y piensa que esos escenarios apocalípticos solo pasan en la ficción. Hasta que, de repente, en pleno centro de Madrid, la ciudad entera se apaga. Y tú estás ahí, atrapada en medio de todo.

Soy colombiana y llevaba una tarde tranquila en Madrid cuando ocurrió. De repente, se fue la electricidad. No había semáforos, no funcionaban los teléfonos, los trenes quedaron parados, los ascensores detenidos, las estaciones de metro bloqueadas. Todo dejó de funcionar al mismo tiempo.

Lo más impresionante era la sensación de desconexión total: nadie sabía nada. Nadie tenía señal en el celular, no había forma de comunicarse. Los grupos de personas en la calle nos mirábamos, intercambiábamos rumores, pero en realidad todos estábamos igual: en la absoluta incertidumbre. Era como estar en el inicio de una película de desastre.