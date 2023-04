Ricardo Orozco es el gobernador del Tolima –departamento que está bajo alerta por la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz– y salió del país con destino a Europa para atender, dice él, asuntos familiares.

“Estoy muy preocupado porque se va en un momento que la actividad volcánica está amenazando a los tolimenses; lo necesitamos aquí para que se tomen decisiones y hacer los movimientos presupuestales que se requieran para atender una posible emergencia”, denunció el diputado de ese departamento, Carlos Reyes.

Solo este 7 de abril el volcán registró 1.500 sismos y los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima –que decretó la calamidad pública– están bajo alerta.

Orozco viajó hasta España para ubicar a su hijo, quien realizará en ese país una especialización. El gobernador dijo que ya había pedido una licencia no remunerada ante el Gobierno Nacional de 10 días.

“Mi hijo estudió Medicina, pero lamentablemente en Colombia es imposible acceder a una especialización. Todos los cupos están cerrados; a ellos solo pueden acceder los hijos de médicos prestantes o personas con mucha capacidad económica”, señaló Orozco a un medio local.

Explicó también que las fechas fueron fijadas por las autoridades españolas para realizar los trámites de residencia.

“Antes que Gobernador del Tolima, soy esposo y padre. (...). Yo he dado muestras de ser un servidor público serio y trabajador. A mí no me pueden decir que soy un gobernador vago o bebedor. Soy padre y estoy cumpliendo con mi deber”, finalizó.

El gobernador añadió, además, que tomará solo seis de los diez días que pidió y que desde que asumió el mandato no ha sacado su tiempo de vacaciones.