Gobierno anunció compromisos para atender emergencia en Putumayo

Este lunes, desde Mocoa, Putumayo, el presidente Iván Duque se pronunció sobre las medidas que se van a tomar para hacerle frente a la ola invernal que vive la región. Estuvo acompañado de los Ministerios del Interior, Agricultura, Transporte, así como, los alcaldes del Putumayo, la Gobernación, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), el presidente del Senado, Ernesto Macias y el Alto Mando Militar.

El mandatario expresó que “hemos hablado de distintas acciones de respuesta, que empiezan por levantar el inventario de damnificados con la UNGRD, abastecer a los municipios de los instrumentos de atención rápida humanitaria, valorar las obras de mitigación y determinar la forma en la que se van a implementar”.

Según Duque, la estrategia es articular junto con el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la remoción de material que ha obstaculizado el tránsito por las principales arterias viales.

“Se han elaborado más de 19 compromisos el dia de hoy que van a tener un seguimiento rigurosos por parte del Gobierno Nacional y estaremos trabajando con la UNGRD para que s ecumplan cada uno de los compromisos”, añadió el Presidente.

Adicional a esto Iván Duque confirmó que “en septiembre estará el Ministro de Agricultura con una jornada de ‘agricultura por contrato’ para vender los productos de la región sin intermediarios vinculando a pequeños productos con la alta demanda nacional”.

En la misma declaración el director de la UNGRD, Eduardo José González, indicó que “hay tres etapas, la primera es la de la atención, para ello los alcaldes han aportado los censos reales de las familias afectadas, la ideal de Gobierno es que no se meta ninguna persona que no tenga nada que ver con la afectación y que no se salga nadie que necesite la ayuda”.

A mediano plazo el director afirma que se tomaron las decisiones para “trabajar de la mano alcaldías, Gobernación y Gobierno Nacional, y poder sacar proyectos importantes como el agua de Mocoa y torres de energía”. En lo que respecta a temas de vivienda, puentes grandes, González informó que que “ya quedó resuelto quienes van a hacer los estudios, diseños y la metodología”.

“Me han pedido que presente un informe semanal del avance de las obras, de los 19 puntos concretos y estaremos trabajando mientras seguimos las instrucciones del Gobierno Nacional”, concluyó Eduardo González.

Por su parte la Gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, informó que mañana arranca un visita técnica en compañía de expertos de la UNGRD, “empezamos por estudiar la grave problemática situación que vive el municipio de Puerto Guzmán, luego pasaremos a Puerto Asís, posterior Orito y finalmente Valle de Guamuez”, la funcionaria añadió que esta comisión dará un diagnóstico preciso con relación a lo que se tiene y “precisar lo que se puede hacer”.