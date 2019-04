Gobierno confirma principio de acuerdo, la minga indígena no

LO QUE PIDEN



Verdad y justicia frente al asesinato de los líderes sociales e indígenas, el cumplimiento del Acuerdo con las Farc, rechazo a las objeciones a la JEP y reactivación de diálogos con Eln.



Consulta sobre rutas para sustitución de cultivos ilícitos, y la compra de tierras para que puedan cultivar. Piden 49.100 hectáreas para ellos.



Garantizar la educación y salud como derechos fundamentales de carácter público, gratuito y de calidad. Además, reconocer la emergencia humanitaria en Chocó, Guaviare, Vichada y Guajira.



Continuar con el bloqueo hasta que el presidente Iván Duque vaya a la minga para buscarle solución a las peticiones de este pueblo indígena.



Solicitan una inversión de 10 billones de pesos exclusiva para las comunidades indígenas. Además, cumplir con los pactos incumplidos por gobiernos anteriores con derechos territoriales.



LO OFRECIDO



El Gobierno ha mantenido su posición de no negociar con el Eln hasta que entreguen los secuestrados y ha viajado por el país explicando que cumplirá lo acordado con las Farc.



El Gobierno ha mantenido su posición de usar el glifosato. Buscan entregar 1.500 hectáreas en Cauca. Además, la proyección de proyectos productivos.



El Gobierno presentaría una propuesta para cumplir con la norma que determina que hay que hacer un plan plurianual de inversiones para el Cauca”, dijo la ministra de Interior, Nancy P. Gutiérrez.



La ministra Gutiérrrez indicó que la propuesta de Gobierno es de 400.000 millones para los proyectos de las comunidades indígenas. Asegura que promete lo que puede cumplir.



Duque ha dicho que hasta que no haya desbloqueo no va a la minga, e insiste en que “no podemos comprometernos a lo que no se pueda cumplir”.