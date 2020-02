Lo que debe saber sobre el paro armado del Eln

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmó que el Eln no está mostrando voluntad de paz y que el pueblo colombiano, “debe seguir exigiéndole a esta guerrilla que deje el secuestro y las acciones criminales, entre las que está el reclutamiento de menores de edad”. El funcionario agregó que este grupo ilegal no tiene unidad de mando y que “no entienden que este ya no es el tiempo de la guerra, los colombianos queremos pasar la página de las confrontaciones, debemos seguir construyendo la paz e implementar los acuerdos que ya están”. Insistió en que las condiciones del presidente Iván Duque para reiniciar un diálogo, como el cese total de ataques y de secuestros, se mantienen.