Para ello, agregó el mandatario, “tendremos una partida de $2 billones, algo así, todavía no es exacto, porque estamos haciendo la adición presupuestal de este año. Pero que sea una cantidad suficiente, no digo para solucionar todo, porque no somos un país rico, sino para que haya un cambio que se note, que sea sustancial, que tenga un impacto en la rentabilidad de la producción de alimentos de Colombia”.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Duitama, donde se reunieron representantes de 2.653 juntas, asociaciones y federaciones de acción comunal y de vivienda comunitaria de Boyacá, el Ejecutivo invitó a las asociaciones comunales a que se organicen en asambleas para priorizar vías y, de esta forma, “haya un cambio que se note, que sea sustancial, que tenga un impacto en la rentabilidad de la producción de alimentos de Colombia”.

Al respecto, reiteró la invitación a las juntas de acción comunal para “hablar de educación, de compra estatal de cosechas, que queremos implementar a partir de la Olla Comunitaria, precisamente; tenemos que hablar de varios temas que protejan –como ordena también la Constitución– la producción de alimentos en Colombia, tenemos que hablar del comercio internacional, por ejemplo, tenemos que hablar de la agroindustrialización, sobre todo en terrenos de departamentos y regiones de minifundio”.