Gobierno ya no radicará las preguntas de la Consulta Popular este lunes con el foco puesto sobre Benedetti y Sarabia

En medio de los lamentos en el mundo por el fallecimiento del Papa Francisco, el Gobierno planeaba enviar este lunes las preguntas de la Consulta Popular al Congreso. Según fuentes de EL COLOMBIANO, las preguntas ya están listas y fueron avaladas por el presidente Gustavo Petro, con lo que se planea que el Congreso las acepte y comience oficialmente la campaña por el sí y por el no que anticipa las elecciones del 2026. Sin embargo, las cuentas no están claras en el Senado y hay una posibilidad de que la Consulta no pase esta primera fase. Finalmente a última hora hubo un cambio y la radicación no se hará hoy.