Tras la salida de Carolina Corcho del Ministerio de Salud, luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia formal de todos sus ministros, llegó a ocupar esa cartera el exalcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo.



Jaramillo es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y cuenta con estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish of Health and Wellfare, en Suecia.

También estudió cirugía cardiopediátrica en el Hospital Universitario de Uppsala en ese mismo país.

Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014.

En su trayectoria política, Jaramillo ha sido representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.