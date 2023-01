A pesar de los señalamientos, Bolívar aún no ha dado a conocer el nombre de ninguno de los presuntos implicados en la red de trata, pero ha sido enfático en que tiene las pruebas suficientes para, en su momento, dar los detalles que permitan que avance la investigación formal por parte de las autoridades.

Bolívar, que hace menos de un mes renunció al Congreso para dedicarse a seguir escribiendo guiones de telenovelas que le permitan “sostener” su estilo de vida, no ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el caso de la presunta red de trata de personas, debido a que las víctimas no lo han autorizado para dar sus nombres.