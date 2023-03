“Esto es un mierdero”: Gustavo Bolívar al analizar la paz total que busca el Gobierno

“ Casi que todo el programa de Petro es por lo que las guerrillas lucharon 50 años . Si ya lo estamos ejecutando, que es redimir todas estas capas de la sociedad que han estado excluidas de los derechos, uno diría: bueno, ¿por qué no entregan las armas?, ¿por qué no hacen política? ”, planteó Bolívar.

Además, el excongresista señaló que el país debe “madurar” para asimilar que, por ejemplo, cabecillas del ELN terminen con una curul en el Congreso, como ocurrió con los exjefes de las extintas Farc tras la firma de los Acuerdos de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Mientras el país no madure, esa situación de entender que cuando un grupo se sienta a negociar es negociar y no entregarse, la situación no cambiará”, apuntó Bolívar en el medio citado.

El exsenador, que dejó el Congreso para volver al mundo de la producción de series televisivas, también señaló que el proceso para consolidar la paz total del Gobierno se dificulta porque las dinámicas de los grupos armados ilegales han cambiado a lo largo de los años.