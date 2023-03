“Aplazo cualquier tipo de candidatura”: Gustavo Bolívar frena su aspiración a la Alcaldía de Bogotá

El excongresista del Pacto Histórico Gustavo Bolívar pausará su precandidatura para las elecciones regionales de octubre, sosteniendo que se necesita mover a las bases del petrismo para respaldar las reformas y al Gobierno, antes que pensar en cualquier proyecto individual.

“Voy a recorrer todo el país, aplazo cualquier tipo de candidatura, hablaremos de eso más tarde porque una Alcaldía, o un Concejo, o una Asamblea, eso se consigue en cualquier momento, pero una Presidencia la tenemos hoy en las manos y no la podemos dejar escapar. Y si nos toca aplazar todos esos proyectos políticos personales, los aplazamos, pero hoy el foco tiene que estar puesto en la defensa del Gobierno y de las reformas”, dijo Bolívar.

La noticia es sorpresiva, pues él había renunciado al Congreso ante la posibilidad de convertirse en el candidato de la coalición para la Alcaldía de Bogotá, buscando reemplazar a la actual alcaldesa, Claudia López, y también sustentándose en sus trabajos en la industria literaria.

No obstante, Bolívar argumenta que “este no es el momento ni de pensar en puestos, ni de pensar en avales, ni de pensar en candidaturas. Es cierto que tenemos que ganar las elecciones de octubre que van a servir como un medidor del presidente Petro, pero no vamos a ganar las elecciones si no tenemos las reformas aprobadas”.