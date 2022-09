El pasado 7 de agosto, día de la posesión presidencial Gustavo Petro estuvo acompañado de sus hijos: Sofía, Antonella, Nicolás, Andrea y Nicolás Alcocer, este último hijo biológico de la primera dama Verónica Alcocer pero no del mandatario.

Casi dos meses después de esa aparición pública con toda la familia, Nicolás Alcocer dio la emotiva noticia de que Gustavo Petro, quien se ha hecho cargo de su crianza en compañía de Verónica, lo había adoptado oficialmente.

“Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá”, dijo Nicolás Alcocer en su cuenta de Twitter.