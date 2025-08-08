Tomás González ganó el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Este jueves, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile anunció que el escritor paisa, Tomás González, es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, el cual reconoce a autores cuyas obras representan un aporte literario y artístico notable al contexto cultural de Iberoamérica.
“Desde que publicara su primer libro, hace más de 40 años, su trabajo ha indagado en la naturaleza, los afectos y la vida íntima de hombres y mujeres comunes para hilar, con transparencia y profundidad, historias inolvidables. Su obra es una de las más sólidas y contundentes de la literatura colombiana contemporánea y un tesoro hasta ahora escondido de las letras hispanoamericanas.”, aseguró Carolina Arredondo, ministra chilena, al dar a conocer que González había sido el ganador de este año.