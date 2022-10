El presidente Gustavo Petro está convencido de que el guerrillero disidente “Iván Márquez” no es el principal problema de seguridad de Colombia.

“El ser humano se está suicidando, y con él todas las especies vivas del planeta (...) En el cambio del ciclo del agua cambian los comportamientos, y los contactos de las bacterias, los virus y otras formas invisibles, pueden ir acabando especies, e incluso, lo decía Stephan Hawkings, la especie humana”, explicó el presidente.

Y luego continuó: “Este es el principal problema de seguridad; ustedes dirán que no, que es Iván Márquez, y puede ser, pero este es el principal. No lo tenemos de frente, y entonces no sabemos en qué plantea estamos ni en qué circunstancias, y ciegos vamos camino al suicidio”.

Lo particular de su intervención es que se dio justo el mismo día en el que la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma a la ley de orden público que cimienta las bases de la “paz total”, una iniciativa legislativa que incluye la posibilidad de negociar con narcobandas.