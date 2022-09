“No había ninguna cita. No ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuándo Biden va al baño para atravesársele en el pasillo. No había ninguna agenda concertada entonces no pasó nada”, aseguró el mandatario.

A pesar de la explicación, el presidente Petro suma varias llegadas a deshoras para sus eventos públicos. Un ejemplo es que en su primer viaje a Medellín como mandatario para el Congreso Nacional de Exportadores (Analdex) el Ejecutivo arribó una hora tarde al evento.

Algo similar sucedió en el centro de eventos Plaza Mayor en julio de este año cuando los congresistas del Pacto Histórico esperaban recibirlo en el retiro espiritual de ese movimiento político, pero Petro nunca llegó.

Incluso, el presidente llegó con al menos una hora de retraso al aeropuerto de Catam, en Bogotá, desde donde saldría su avión el domingo rumbo a Nueva York para asistir por primera vez como presidente a la Asamblea General de las Naciones Unidas.