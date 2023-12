Burla a la Ley 80

En esa época, Palacio Mejía aseguró que desde la administración distrital, se le hacía “conejo” a la Ley 80, la norma que regula el proceso de contratación estatal.

“Vengo hace rato diciendo que la Ley 80 en esta administración no pegó, las burlas al manual de contratación estatal se volvieron una práctica sistemática de todas las entidades del distrito y las licitaciones públicas son una especie en vía de extinción”.

Pues bien, ahora también hay una alerta en esa dirección.

Justamente el representante por Antioquia a la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, acaba de demandar ante la Corte Constitucional la creación del Instituto de Vías Rurales (Invir), mediante el cual el Gobierno Nacional entregará recursos para el mantenimiento de más de 10.500 kilómetros de vías terciarias del país.

Según lo explica Cadavid, el artículo 35 del decreto 1961 de 2023 permitirá hacerle el quite a la Ley 80 para contratar de forma directa organizaciones sociales, sin el cumplimiento de requisitos.

“Demandamos la inconstitucionalidad de ese decreto porque no puede ser una burla a la ley. Este gobierno no va a burlar la norma, no va a burlar la Ley 80, no va a empezar a entregar contratos a dedo, con la justificación de que son organizaciones sociales”, aseguró el representante Cadavid.

El Invir funcionará con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), créditos internos y externos, donaciones, cooperación nacional e internacional, entre otros recursos asignados.