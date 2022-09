Los bienes que se le quitaron a narcotraficantes y que ahora están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasarán a manos de campesinos en un lapso de tres meses o menos, según indicó el presidente Gustavo Petro.

“Ahí está el inicio de la reforma agraria. No está en la reforma porque al cabo de estos tres meses ya no debe haber más bienes en la SAE que no estén en manos del campesinado, usufructuándolo para la producción”, señaló el primer mandatario, que destacó que serán cerca de $22 billones los que pasarán a la “economía popular”.