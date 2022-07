En un documento de 17 páginas, con fecha de este 11 de julio y rotulado con la radicación 00281, la magistrada Cristina Lombana se apartó de los argumentos de sus compañeros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de inhibirse de procesar a Gustavo Petro por una posible irregularidad en su campaña presidencial de 2018. Y lo hizo con unos explosivos argumentos que, de forma tácita, traduce que los demás togados no habrían cumplido con su deber.

Lo que asegura Lombana es que la Sala de Primera Instancia, como también se le llama a esta esfera judicial en la Corte, dio por sentada una información que llegó desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no ordenó un procesamiento de fondo para determinar si hubo o no un ingreso posiblemente irregular de dinero de la firma Monómeros a la campaña de Petro en 2018. Al ser de naturaleza extranjera (Venezuela), la compañía no puede hacer ese tipo de donaciones.