Esto implicaría una investigación en dos direcciones: la primera, indagar si al momento del secuestro Pacheco ostentaba la ciudadanía colombiana; y la segunda, indagar si el denunciado no goza “de estatuto de amnistiado ni indultado, y especialmente, que no haya sido investigado, absuelto o condenado por los hechos objeto de este procedimiento”, señaló el juez.

Detalles de la denuncia

Los argumentos para incluir a Petro en la denuncia –y que también podría cobijar a Antonio Navarro– se remontan a 1945 y la jurisprudencia que resultó de los juicios de Núremberg, cuando jueces gringos juzgaron a los miembros del partido nazi. No hace falta apretar el gatillo o tomar parte activa en las acciones criminales, solo el hecho de pertenecer al grupo que los cometió haría responsable al individuo. “En la Jurisdicción Internacional Penal —desde el año de 1945— quedó claramente establecido que no importa la participación ni el grado de desarrollo que en el crimen cometa el miembro de una pandilla terrorista: es responsable por lo que hagan todos y cualquiera de ellos”, dice Cavard.

Además, por la naturaleza de los actos delictivos, estos no podrían ser cobijados por el indulto y la amnistía. La historia tiene otra vuelta de tuerca: al parecer Gustavo Petro no recibió indulto por no cumplir con los requerimientos del gobierno nacional. “Petro no se amnistió ni fue indultado: tengo el certificado del Ministerio de Justicia en el que se dice que él es desmovilizado pero no solicitó los beneficios de amnistía e indulto”, continúa Cavard.

“A mis 56 años me niego a renunciar a la verdad y a la justicia. Espero que esto sea una pedagogía para aquellos que creen que pueden emular a un criminal de este tipo”, dice Cavard. “Soy víctima, todos los que padecimos maltrato mental, emocional somos víctimas. Se menoscabaron nuestros derechos fundamentales”, concluye.

La denuncia fue presentada en los Estados Unidos a finales de febrero y en España a principios de marzo e incluye el secuestro y asesinato del sindicalista José Raquel Mercado, el secuestro de Camila Michelsen, el intento de toma del Palacio de Justicia, la toma del diario El Caleño y de la embajada de República Dominicana. “Este tipo de crímenes no son amnistiables y además son imprescriptibles. El señor Gustavo Petro se va a ir preso”, enfatiza Cavard.