En medio de la entrega del Plan de Emergencia para la Protección de la Vida de líderes y lideresas sociales de Colombia, el presidente electo, Gustavo Petro, afirmó que propondrá prohibir el porte de armas y no autorizar permisos de ningún tipo.

“Eliminar el porte de armas en la ciudad, con beneficios positivos de acuerdo a los indicadores en la disminución de homicidios en la ciudad, ese es un tema que vale la pena valorar a nivel nacional”, afirmó Petro en el encuentro.

Y reiteró: “A partir de los permisos especiales, pues no existe una prohibición del porte de armas, si un buen negocio, no debe haber permisos especiales lo cual significa que las armas incautadas deben ser destruidas inmediatamente, no revendidas”.