Sin embargo, conforme han avanzado los años, esta celebración ha sido cada vez más cuestionada: un amplio sector se ha sumado a la posición de que América no fue “descubierta” sino “invadida y saqueada” . Un discurso que respalda el actual Gobierno, presidido por Gustavo Petro y cuya vicepresidenta es la lideresa afrocolombiana Francia Márquez .

No solo Colombia sino la gran mayoría de los países de América Latina conmemoran este 12 de octubre el denominado “Día de la Raza” , con el que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente, en 1492, y su “descubrimiento” de este cuando emprendía una expedición hacia las Indias.

“Hoy #12Oct #NadaQueCelebrar. Resignificamos con dignidad nuestra identidad pluriétnica y multicultural. Este no es el Día de la Raza, es el día de la diversidad étnica y cultural. El cambio es decolonizar nuestro pensamiento y nuestro accionar. #ReparaciónHistóricaYa”, dijo temprano la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

“Los españoles le llaman el día de la raza. Concepto fascista. No existen las razas. No existe la raza blanca, pero así la llaman. Día de la resistencia decimos nosotros. El presidente de Colombia por primera vez no está conmemorando el Día de la Raza, está conmemorando el día de la resistencia”, aseveró el primer mandatario durante la clausura de la Minga Política y Cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz en Caldono, Cauca.