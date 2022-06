Por su parte, Miguel Eduardo Nule Velilla, también consultado recientemente vía mensaje de WhatsApp, dijo que no recuerda nada de esos manejos en 2009 y 2010: “Yo no manejaba la contabilidad de la empresa sino Jorge García y Alberto Calderón que eran los gerentes, pero no sé si mi hermano o mi primo ayudaron a su campaña; nosotros hablábamos en esa época con muchas personas, alcaldes, ministros, grandes periodistas, etc”.

Sobre Petro, Miguel Nule anota: “Su esposa es amiga de mi exesposa Rina Mendoza y creo que en el 2004 o 2008 estuvo Verónica con él y su hermana María Teresa Alcocer y varias personas más en la primera comunión de mi hijo”.

Al final de la comunicación dice: “Sin duda, no creo que ninguno del grupo haya aportado directamente a Petro. Menos colectivamente”. Pero los soportes están allí en un documento formal. Y el mismo Gustavo Petro no los negó, sino que los atribuye a pago de un préstamo familiar.