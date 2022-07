“Yo tampoco sé, respondió el mandatario seccional”, quien, de inmediato, llamó a la IV Brigada, para averiguar qué ocurría en la cárcel en donde estaba preso Pablo Emilio Escobar Gaviria , el cruel capo del narcotráfico que llegó a estar en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo. Eran las 9:30 de la noche, el brigadier general Gustavo Pardo Ariza no estaba en la guarnición y un subalterno suyo dijo “no se preocupe, Gobernador, nada grave pasa, todo está controlado”, mensaje que este último le dio a Mesa, tal cual.

“En la a cárcel de La Catedral está pasando algo muy raro y no sé lo que es”. La voz al otro lado del teléfono era de Jorge Mesa Ramírez , alcalde de Envigado, donde quedaba el penal. Su atónito interlocutor era el gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez , quien aún se pregunta cómo pudieron localizarlo esa noche del 21 de julio de 1992 e interrumpirle la cena en casa de un sobrino.

–“Yo soy Juan Pablo Escobar. Vengo a contarle que en La Catedral está pasando algo muy grave. El ejército de mi papá está entero y si algo le pasa a él, yo me pongo al frente de los hombres y no sé lo que pueda ocurrir”.

–“En el penal no pasa nada, según la IV Brigada”, respondió el mandatario, a lo que el adolescente, extendiendo un teléfono satelital, replicó: “hable con mi papá”.

–“Yo soy el Gobernador y no voy a hacer eso”.

–“Entonces, llame a la Presidencia”, una segunda petición que tampoco fue aceptada.

El muchacho se marchó y a los cinco minutos volvió a sonar el timbre. Esta vez el visitante era conocido: Guido Parra, abogado de Pablo Escobar, quien en abril de 1993 fue asesinado por los Pepes, según lo declaró el paramilitar Fidel Castaño.

El defensor fue directo al grano: “solicitamos que el Gobierno cumpla con lo pactado. A la prisión de Pablo le pueden hacer más muros o ponerle más mallas, pero que no lo cambien de cárcel”. Dicho eso, le pidió al Gobernador que hablara con el Presidente de la República, César Gaviria Trujillo.

Gómez Martínez marcó a la Casa de Nariño, pero esa noche Gaviria no le pasó al teléfono ni al presidente del Senado y copartidario liberal, José Blackburn; su mensaje lo tomó William Jaramillo Gómez, ministro de Comunicaciones. Despedido Parra, el Gobernador les dijo a los policías que no le dejaran entrar a nadie más. La orden se cumplió y el hijo de Pablo, que volvió más tarde, ya no pudo tocar a su puerta ni a otras en Colombia, porque terminó exiliado en Argentina y alejado de la industria criminal de su progenitor.