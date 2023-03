La camándula puso a tambalear al Director de la Policía en su cargo

El propio general sabe que sus banderas religiosas despiertan reparos en un sector de la población. En una entrevista con EL COLOMBIANO reconoció: “El señor Presidente me dijo que lo único que me critican es que soy ultraconservador. Y soy ultrarecontraconservador. Y no como partido político, sino que soy radical en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y en el amor a Dios. En eso no hay negociación de nada, prefiero morirme antes de renunciar a nuestro Señor” (septiembre de 2022).

Sanabria invita a los policías a rezar mientras disparan. En un país en el que servir al Estado en la Fuerza Pública significa jugarse la vida todos los días, el general tiene un Dios en quién aferrarse en medio de su peligrosa labor y lo hace saber bien en micrófonos, pero a él le critican precisamente eso: que tenga puesto el uniforme mientras lleva en sus manos la camándula.

¿Cambio de mando?

En el Congreso ya están pidiendo la cabeza del general, porque “las afirmaciones del general Sanabria, si bien corresponden a sus posturas personales, las hace desde su despacho y con el uniforme de la institución puesto”, como lo dijo la representante Carolina Giraldo, cabeza de la Comisión por la Diversidad.

Allá en la Cámara de Representantes la legisladora Jenifer Pedraza está recogiendo firmas para pedir su salida; en contraste, el representante Luis Miguel López sostuvo que “necesitamos más personas de fe que lideren este Gobierno, que estén en los cargos de elección”. Opiniones hay, pero el Capitolio tiene las manos atadas en este tema porque la decisión sobre la continuidad de Sanabria recae sobre el presidente.

Y Petro cerró filas en torno al general apuntando que “él ha sido respetuoso, hasta donde nosotros sabemos, de no articular a la norma cualquiera que sea la actividad administrativa de la Policía el efecto de una creencia”. El debate, en todo caso, está abierto porque la verificación que hará sobre el general su ministro Velásquez apenas está en desarrollo y no está claro en qué consistirá.