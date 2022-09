El director de la Policía en la primera parte del Gobierno de Gustavo Petro, el general Henry Sanabria, se autocalifica como “ultraconservador” para profesar su fe católica, aplicar la Constitución y luchas contra la corrupción en las filas de su institución. En su visita a Medellín este lunes, donde entregó 110 policías nuevos para la ciudad, le confirmó a EL COLOMBIANO que la fuerza pública ya está actuando contra los invasores de tierras y que, además, apoya la idea de que la entidad que comanda salga del Ministerio de Defensa si el proyecto de “paz total” se concreta.

¿Lo sorprendió ser nombrado Director de la Policía?

“Claro, porque estaba más afuera que adentro. Pensaba que me iba a ir. El día anterior a que me anunciaran la designación fui a Monserrate a darle gracias a Dios. Era la despedida. Fue una sorpresa”.

¿Por qué lo dejaron?

“El señor Presidente me dijo que lo único que me critican es que soy ultraconservador. Y soy ultrarecontraconservador. Y no como partido político, sino que soy radical en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y en el amor a Dios. En eso no hay negociación de nada, prefiero morirme antes de renunciar a nuestro Señor.

¿Eso le ha generado algún lío?

“Yo no tengo tintes políticos, para nada. Pero algo que sí me dijeron es que, como yo manejaba mi carro en Bogotá y no tenía esquema de seguridad, pues que eso no lo habían visto antes. También me resaltaron el trato hacia la gente”.

¿Por qué manejaba su propio carro?

“Porque yo decía que me ahorraba un policía y, sin el esquema, me ahorro 7 policías más. Yo puedo manejar mi carro. Esa concepción la he tenido siempre, me acostumbré a ser autosuficiente, pero ahora no puedo porque, por ejemplo, si hay un accidente de tránsito no me puedo involucrar”.

¿De dónde le viene a usted ese sentido?

“Tuve un primer comandante, el mayor Luis Andrés Estupiñán Chaux, hoy coronel retirado, que nos enseñó a ser así; andar solos y sin tener que depender de otra persona o de secretarios. Fue una muy buena forma de educar para ser autosuficientes. Y así me acostumbré a ser desde el principio, desde subteniente”.