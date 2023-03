Los hijos de Paula Durán fueron separados después de su muerte, ¿por qué?

“Luciana se va conmigo. Ella está en una edad en la que necesita de la presencia femenina. En este caso mi hija Paula no está, pero estoy yo que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con la niña. Esa fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, aseguró Gloria Camargo, la mamá de la mujer, en una entrevista con Univision.

De esta manera, los hijos de Paula Durán se separaron. La mayor, que tiene nueve años y solo era hija de la mujer, se vino a vivir a Colombia, mientras que los menores (una niña y un niño recién nacido), se quedaron con Sergio Vega en Estados Unidos.