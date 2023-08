Ante la grave situación en la que se encuentra Nicolás Petro, hijo del primer matrimonio presidente, los otros hijos de Gustavo Petro se han comunicado públicamente para expresar su apoyo incondicional a su padre, en medio de las acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que enfrenta su hermano Nicolás Petro.

Andrea Petro se expresó por medio de Twitter: “Siempre creyendo en ti papá, en el padre que eres y líder mundial. ¡Nosotros y millones de personas creemos en ti! Vamos pa’ lante no joda!”, dijo la hija mayor del mandatario.

Cabe resaltar que el pasado martes se conoció un explosivo audio donde Andrea discute con su hermano Nicolás, al parecer sobre su relación sentimental con Laura Ojeda. “Se mete en la familia, sobre mi cadáver, se mete en la familia. Me importa un carajo Nicolás. Después de lo que me hiciste tú a mí, que fuiste hasta Bogotá ni siquiera me diste la cara. Al fin y al cabo a mí no me importa, porque tarde o temprano vas a abrir los ojos y allí si vas a venir llorando Nicolás” se escucha decir a Andrea Petro. También le dice a su hermano, que actualmente se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía, “Soy la única que se está quemando hasta el puto lomo para que no te metan a la cárcel”, se escucha a Andrea en el audio.

