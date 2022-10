Cuando Gonzalo volvió a la libertad se enteró de que ya no pertenecía a las filas militares y pidió el reintegro a la institución como un agente de inteligencia para luego retirarse definitivamente en 2006. Pero la pelea jurídica comenzó ahí, justo cuando reclamó su pensión.

“Las citadas declaraciones no permiten concluir que el actor cumplía labores de inteligencia al servicio del Ejército Nacional, al igual que cualquier otro empleado de inteligencia de las Fuerzas Militares”, dictó el fallo. El juzgado tomó la decisión, incluso, ignorando los testimonios orales de varios comandantes, coroneles y familiares que daban cuenta del trabajo de Gonzalo infiltrado en la guerrilla.

Posteriormente, la abogada apeló, petición que terminó en una demanda radicada en 2015 ante el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las súplicas porque no tenía cómo demostrar su vinculación laboral con el Ejército en sus años de infiltrado.

Después de casi 40 años de servicio, bajo el acto administrativo número 1120 de 2006, el Ejército decidió declararlo insubsistente. Tampoco le reconocieron su servicio como infiltrado y, por ende, no pudo acceder a una pensión digna.

Bajo la excusa de no exponer su nombre, el Ejército nunca consignó las prestaciones sociales mientras estuvo infiltrado. Literalmente, Gonzalo desapareció en los registros de pagos porque, además, recibía su salario mano a mano de un general con el que se encontraba cada tanto.

“En varias ocasiones me defendió la vida, desde que trabajó conmigo siempre me ayudó mucho (...) Cuando a él lo tuvieron allá y lo torturaron, que casi lo matan, no dijo nada, lo hubiesen podido asesinar y así se queda”, contó el coronel que estuvo a cargo de Gonzalo durante sus años como infiltrado.

Estas pruebas llegaron hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque la abogada Pardo interpuso un recurso de apelación, ya que –según ella– “se desconoció la manera como opera el Ejército Nacional en sus brigadas de inteligencia y la necesidad de mantener en reserva a sus colaboradores para no exponerlos al fuego del enemigo”.

Luego de estudiar el caso, los magistrados del tribunal finalmente decidieron que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deberán responder por la pensión de Gonzalo porque, a pesar de las irregularidades que se presentaron en cuanto al tiempo laborado, eso no puede estar por encima de sus derechos y garantías. Por lo tanto, ordenaron revocar la sentencia que negó su pensión.

“La Sala considera que, si bien en el proceso no se halla certificación alguna que acredite dicho tiempo de servicio, sí se observan otros medios de pruebas (documentales y testimoniales que, además, configuran indicios) que no fueron tachados ni descalificados y, por tanto, tienen valor probatorio”, dice el fallo.

Pero la lucha no termina. Gonzalo lleva 55 años batallando contra la guerrilla, el Ejército, el Estado y ahora está librando una pelea con una vida que dejó de ser clandestina. En los últimos 15 años, tiempo que ha tardado el Estado en resolver su situación jurídica, Gonzalo ha recibido varias amenazas y atentados.

El último ataque fue este año, finalizando septiembre, cuando su caso se hizo público y sus enemigos dispararon contra su casa.