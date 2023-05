Desde ese momento ha despejado un poco esa duda, pues el pasado lunes, 29 de mayo, tras el enfrentamiento entre Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y el presidente de la República, Gustavo Petro, acerca de la candidatura de López; Morris, a través de Twitter, aseguró que no puede dejar su ciudad sin intentar ser mandatario.

El periodista escribió un hilo en la red social en el cual recordaba varios momentos claves de la candidatura de Claudia López, pero un trino en específico llamó la atención.

Morris publicó un video de promoción de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá hace cuatro años, en él aparece Gustavo Petro asegurando que el periodista es lo que necesita la ciudad. “Por eso me convertí en el candidato de @PetroGustavo a la alcaldía de Btá hace 4 años, por mis convicciones de defender lo fundamental. Y hoy el tiempo y la historia me dan la razón, no puedo ante esa contundente realidad, dejar de lado aun mi aspiración a la alcaldía”.