Bastaron seis párrafos de un duro editorial de la Arquidiócesis de Bogotá para dejarle claro a Petro que no todos los sectores de la institución católica están de acuerdo con cómo se han manejado los acercamientos de paz con el ELN y los demás grupos narcoparamilitares, un punto delicado si se tiene en cuenta que la entidad religiosa es clave en los procesos de paz y en las regiones más afectadas por el conflicto.

“Tampoco son muy claras las razones estratégicas” mencionadas por el canciller Leyva para ausentarse de la condena de toda la OEA al gobierno despótico de Nicaragua, cuya población, y en particular la Iglesia y la oposición política, sufren toda clase de atropellos y violaciones a sus derechos humanos”, aseveró El Catolicismo en su momento.

Lo cierto, eso sí, es que el editorial publicado por El Catolicismo no compromete la posición de toda la Iglesia.

“La ingenuidad es pensar que esto es transparente”: monseñor Rafael De Brigard

Entrevista con monseñor Rafael De Brigard, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá y del medio El Catolicismo.

¿Siente que están utilizando políticamente a los miembros de la Iglesia?

“No me parece que todavía haya sucedido, pero sí hay un riesgo alto. El editorial iba en ese sentido de advertencia de que en esas incoherencias que a veces se presentan el agua sucia no caiga donde no tiene que caer. Hay que hacer todo esto con guante de seda y con mucho cuidado.

Usted ha hablado de impresión y ligereza por parte del Gobierno para hablar de la paz total...

“No solo en la paz total, sino en otras cosas, hemos visto que se dicen cosas que no se cumplen o se hacen otras diferentes o se echan para atrás. Hay que mirar cada palabra con cuidado y casi con microscopio. A veces no se cumplen las palabras y el que queda mal no solo es el Gobierno, sino todos los que están sentados en esa mesa de trabajo. Tanto que se dice y sigue la extorsión, el secuestro... Hay que tener cuidado”.