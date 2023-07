La firma BRP Ingenieros aclaró en declaraciones a Caracol Radio que sí trabajó en tres ocasiones con ellos, por periodos de cerca de 1,5 años. Es decir: 4 años y medio, no 8, como aparece en documentos laborales presentados en diferentes hojas de vida que fueron hechas llegar al sector público en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Agencia Nacional Minera y el Congreso de la República .

En los documentos públicos que aparecen en el Secop para la obtención de estos cuantiosos contratos, en su hoja de vida presentada a la ANH aparece que tiene 8 años de experiencia en el sector, pues laboró entre el 18 de abril de 2011 hasta el 26 de abril de 2019 para la empresa BRP Ingenieros, matriculada en Bogotá, como director de proyectos y comercial.

En las mismas líneas de esta hoja de vida, presenta una experiencia laboral de 22 años. Sin embargo, Camacho se defendió y dijo que el documento público “no tiene su firma” y que en la publicada ayer por el Departamento Administrativo de Presidencia no incluyó su experiencia como docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Finalmente, Camacho dejó claro en entrevista con Caracol Radio que “está verificando” qué pudo pasar, pero “esa (hoja de vida) que me envías de 22 años no es la que se subió para la ANH, me parece raro”.